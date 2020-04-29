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МОЗ хоче закупити 200 апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва

МОЗ хоче закупити 200 апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я планують витратити 100 млн грн на закупівлю 200 апаратів штучної вентиляції легень. Планується, що це будуть апарати вітчизняного виробництва. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Уряд схвалив виділення міністерству охорони здоров’я 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ. Ці кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою та її наслідками. За рахунок виділених коштів буде можливо закупити оріентовно 200 сучасних апаратів ШВЛ, які задовольняють всі необхідні технологічні критерії і можуть бути використані для надання допомоги пацієнтам з гострим респіраторним дистресс-синдромом", - сказав міністр.

З його слів, для того щоб це було безпечно, міністерство охорони здоров’я і міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю.

"Ми розраховуємо на апарати ШВЛ, які виробляються українським виробником. Вони пройшли всі тестування і відразу після закупівлі будуть поставлені в наші лікарні, розташовані по всій країні", - додав Степанов.

Нагадаємо, уряд у середу підтримав виділення 100 млн гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

Українські Національні Новини

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