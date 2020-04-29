МОЗ хоче закупити 200 апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва

"Уряд схвалив виділення міністерству охорони здоров’я 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ. Ці кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою та її наслідками. За рахунок виділених коштів буде можливо закупити оріентовно 200 сучасних апаратів ШВЛ, які задовольняють всі необхідні технологічні критерії і можуть бути використані для надання допомоги пацієнтам з гострим респіраторним дистресс-синдромом", - сказав міністр.

З його слів, для того щоб це було безпечно, міністерство охорони здоров’я і міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю.

"Ми розраховуємо на апарати ШВЛ, які виробляються українським виробником. Вони пройшли всі тестування і відразу після закупівлі будуть поставлені в наші лікарні, розташовані по всій країні", - додав Степанов.

Нагадаємо, уряд у середу підтримав виділення 100 млн гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.