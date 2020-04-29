Уряд підтримав виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд підтримав виділення 100 млн гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, за ці гроші планується закупити 200 апаратів. Про це стало відомо під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Відповідно до вимог використання коштів для боротьби з COVID-19, пропонується виділити на безповоротній основі Міністерству охорони здоров’я 100 млн гривень із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою. За рахунок виділених коштів буде можливість закупити орієнтовно 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легень…Ми розглядає закупівлю у вітчизняних виробників…Вони відповідають всім необхідними критеріями", - зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Нагадаємо, гроші з фонду боротьби з COVID-19 в Україні витрачатимуться на виплату заробітних плат для медичних працівників, закупівлю обладнання та, можливо, будуть витрачатися на відсоткову підтримку бізнесу.