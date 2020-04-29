Уряд підтримав виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень

"Відповідно до вимог використання коштів для боротьби з COVID-19, пропонується виділити на безповоротній основі Міністерству охорони здоров’я 100 млн гривень із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою. За рахунок виділених коштів буде можливість закупити орієнтовно 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легень…Ми розглядає закупівлю у вітчизняних виробників…Вони відповідають всім необхідними критеріями", - зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, гроші з фонду боротьби з COVID-19 в Україні витрачатимуться на виплату заробітних плат для медичних працівників, закупівлю обладнання та, можливо, будуть витрачатися на відсоткову підтримку бізнесу.