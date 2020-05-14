В ГП "Медицинские закупки" не поступало поручение о закупке 200 аппаратов ИВЛ отечественного производителя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В ГП “Медицинские закупки” не поступало официального поручения Министерства здравоохранения по закупке 200 аппаратов искусственной-вентиляции легких отечественного производителя. Об этом во время брифинга заявил Генеральный директор ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, поступало ли в ГП “Медицинские закупки” поручение по закупке 200 аппаратов ИВЛ отечественного производителя, Жумадилов отметил: “К нам доходят закупки, которые должны содержать существенные условия этой закупки, а именно предмет закупки, количество, ориентировочная цена”
“Я не упомянул производителя, потому что когда приходит к нам поручение о закупке уже в конкретной компании, то тогда вопрос. В том есть дополнительная ценность наших действий закупочных... Потому, если определен победитель, это означает, что он был проверен... У меня нет такой информации, поручение официально не поступало, если оно не дойдет в такой форме, то и будем обращаться в Минздрав с обращением о том, чтобы они это поручение переосмыслили и предоставили его в соответствии с действующим законодательством”, — сообщил он.
Напомним, Министерство здравоохранения планируют потратить 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Планируется, что это будут аппараты отечественного производства.