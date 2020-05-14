В ГП "Медицинские закупки" не поступало поручение о закупке 200 аппаратов ИВЛ отечественного производителя

Отвечая на вопрос, поступало ли в ГП “Медицинские закупки” поручение по закупке 200 аппаратов ИВЛ отечественного производителя, Жумадилов отметил: “К нам доходят закупки, которые должны содержать существенные условия этой закупки, а именно предмет закупки, количество, ориентировочная цена”

“Я не упомянул производителя, потому что когда приходит к нам поручение о закупке уже в конкретной компании, то тогда вопрос. В том есть дополнительная ценность наших действий закупочных... Потому, если определен победитель, это означает, что он был проверен... У меня нет такой информации, поручение официально не поступало, если оно не дойдет в такой форме, то и будем обращаться в Минздрав с обращением о том, чтобы они это поручение переосмыслили и предоставили его в соответствии с действующим законодательством”, — сообщил он.

Напомним, Министерство здравоохранения планируют потратить 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Планируется, что это будут аппараты отечественного производства.