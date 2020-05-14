Канада та Офіс Управління ООН з обслуговування проєктів передали ЗС України апарати ШВЛ

"Сьогодні, 14 травня, у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" відбулася урочиста церемонія передачі Збройним Силам України 7 апаратів штучної вентиляції легень від Уряду Канади через Офіс Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС) в Україні", - повідомили в Міноборони.

Зазначається, що у заході взяли участь Міністр оборони України Андрій Таран, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Галадза та Голова офісу ЮНОПС в Україні Іріна Сахакян-Веттер.

Так, ЮНОПС та Урядом Канади погоджено перерозподіл залишкових коштів у сумі понад 100 000 доларів США для закупівлі і доставки 7 систем штучної вентиляції легень, які можуть використовуватись під час транспортування та стаціонарно у відділеннях інтенсивної терапії.

Вже наступного тижня обладнання буде використовуватися для надання невідкладної медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України.

Як повідомляв УНН, станом на 14 травня у Збройних Силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа та 2 летальних випадки.