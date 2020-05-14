У ЗСУ підтверджено ще 8 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це інформує Командування медичних сил ЗСУ, передає УНН.
"Станом на 7:00 14 травня у Збройних Силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 252 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 21 особа.
"За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.
Також повідомляється, що у закладах охорони здоров’я лікуються – дві особи (НВМКЦ "ГВКГ" – 1 працівник ЗС України, ВМКЦ Центрального регіону – 1 військовослужбовець).
"Шість осіб (Чернівецька область – 1 військовослужбовець, Хмельницька область – 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 1 працівник ЗС України, Харківська область – 1 військовослужбовець, Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 16 847 випадків COVID-19, з них 456 - летальні.