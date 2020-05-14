В Україні зафіксовано вже 16 847 випадків COVID-19, з них 456 летальні

Так, з 16 847 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 422 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом померли 456 людей, з них 17 - за останню добу.

Також 4 143 людей одужали, з яких 427 - за останню добу.

Нагадаємо, смертність від COVID-19 у світі становить майже 300 тис. осіб.



