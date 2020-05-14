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В Україні зафіксовано вже 16 847 випадків COVID-19, з них 456 летальні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні на 9 годину 14 травня зафіксовано вже 16 847 випадків коронавірусного захворювання COVID-19, з них 422 за останню добу. При цьому кількість одужалих - 427 - за добу перевищила кількість тих, хто захворів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

В Україні зафіксовано вже 16 847 випадків COVID-19, з них 456 летальні

Так, з 16 847 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 422 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом померли 456 людей, з них 17 - за останню добу.

Також 4 143 людей одужали, з яких 427 - за останню добу.

Нагадаємо, смертність від COVID-19 у світі становить майже 300 тис. осіб.

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