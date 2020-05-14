В Украине зафиксировано уже 16 847 случаев COVID-19, из них 456 летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине на 9:00 14 мая зафиксировано уже 16 847 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, из них 422 за последние сутки. При этом количество выздоровевших - 427 - за сутки превысило количество заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 16 847 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 422 инфицированных.
Вследствие болезни в целом умерли 456 человек, из них 17 - за последние сутки.
Также 4 143 человек выздоровели, из которых 427 - за последние сутки.
Напомним, смертность от COVID-19 в мире составляет около 300 тыс. человек.