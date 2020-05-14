В Украине зафиксировано уже 16 847 случаев COVID-19, из них 456 летальных

Так, из 16 847 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 422 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 456 человек, из них 17 - за последние сутки.

Также 4 143 человек выздоровели, из которых 427 - за последние сутки.

Напомним, смертность от COVID-19 в мире составляет около 300 тыс. человек.



