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В ВСУ подтверждено еще 8 случаев заболевания на COVID-19

Киев • УНН

 • 12812 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ, передает УНН.

В ВСУ подтверждено еще 8 случаев заболевания на COVID-19

"По состоянию на 7:00 14 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 48 человек на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) - 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 21 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в учреждениях здравоохранения лечатся - два человека (НВМКЦ "ГВКГ" - 1 работник ВС Украины, ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий).

"Шесть человек (Черновицкая область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 847 случаев COVID-19, из них 456 - летальные.

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