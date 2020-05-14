В ВСУ подтверждено еще 8 случаев заболевания на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ, передает УНН.
"По состоянию на 7:00 14 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 48 человек на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) - 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 21 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в учреждениях здравоохранения лечатся - два человека (НВМКЦ "ГВКГ" - 1 работник ВС Украины, ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий).
"Шесть человек (Черновицкая область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 работник ВС Украины, Винницкая область - 1 работник ВС Украины, Харьковская область - 1 военнослужащий, Киевская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 16 847 случаев COVID-19, из них 456 - летальные.