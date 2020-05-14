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Канада и Офис Управления ООН по обслуживанию проектов передали ВС Украины аппараты ИВЛ

Киев • УНН

 • 13131 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Правительство Канады и Офис Управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали семь аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Канада и Офис Управления ООН по обслуживанию проектов передали ВС Украины аппараты ИВЛ

"Сегодня, 14 мая, в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" состоялась торжественная церемония передачи Вооруженным Силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких от правительства Канады через Офис Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие Министр обороны Украины Андрей Таран, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза и Глава офиса ЮНОПС в Украине Ирина Сахакян-Веттер.

Так, ЮНОПС и Правительством Канады согласовано перераспределение остаточных средств в сумме более 100 000 долларов США на приобретение и доставку 7 систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии.

Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал УНН, по состоянию на 14 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и 2 летальных случая.

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