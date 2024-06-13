Литовский парламент принял реформу призыва в Вооруженные силы, которая предусматривает военную службу для юношей после окончания школы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Реформу призыва поддержали 85 депутатов, трое законодателей были против, еще 14 - воздержались.

Согласно новому закону, юноши в возрасте от 18 до 22 лет будут призываться на военную службу после окончания школы. Сейчас призывной возраст составляет 18-23 года. Также добровольно в армию могут вступить лица до 39 лет.

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Реформа предусматривает, что в возрасте 17 лет юноши должны будут обратиться в учреждение системы национальной обороны, ответственной за призыв, и предоставить необходимые документы и контактные данные.

Они пройдут проверку состояния здоровья, и, если будут пригодны, их призовут на службу, когда им исполнится 18 лет.

Ожидается, что реформа также предоставит возможности для тех, кто желает служить, но не может проходить срочную военную службу по состоянию здоровья. Эти лица должны будут заявить о своем желании служить, а продолжительность и форму службы будет определять главнокомандующий армии.

Дополнение

Новая реформа, если ее подпишет президент, вступит в силу поэтапно - с июля и до начала 2026 года.

Юноши, которые поступили в высшие учебные заведения до того, как были внесены в ежегодный призывной список, смогут отсрочить прохождение срочной военной службы на один период обучения.

Министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что предложенные изменения не являются всеобщим призывом, добавив, что они лишь позволят призывать на военную службу больше молодых людей.

Напомним,

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