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До війська одразу після школи: парламент Литви підтримав реформу призову до армії

До війська одразу після школи: парламент Литви підтримав реформу призову до армії

Київ • УНН

 • 17831 перегляди

Після призову молоді люди не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не завершать військову службу.

Литовський парламент ухвалив реформу призову до Збройних сил, яка передбачає військову службу для юнаків після закінчення школи. Про це пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі 

Реформу призову підтримали 85 депутатів, троє законодавців були проти, ще 14 – утрималися.

Згідно з новим законом, юнаки у віці від 18 до 22 років призиватимуться на військову службу після закінчення школи. Зараз призовний вік становить 18-23 роки. Також добровільно до війська можуть вступити особи до 39 років.

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Реформа передбачає, що у віці 17 років юнаки повинні будуть звернутися до установи системи національної оборони, відповідальної за призов, і надати необхідні документи та контактні дані.

Вони пройдуть перевірку стану здоров'я, і, якщо будуть придатні, їх призвуть на службу, коли їм виповниться 18 років.

Очікується, що реформа також надасть можливості для тих, хто бажає служити, але не може проходити строкову військову службу за станом здоров'я. Ці особи повинні будуть заявити про своє бажання служити, а тривалість й форму служби визначатиме головнокомандувач армії.

Доповнення

Нова реформа, якщо її підпише президент, набуде чинності поетапно – з липня і до початку 2026 року.

Юнаки, які вступили до вищих навчальних закладів до того, як були внесені до щорічного призовного списку, зможуть відстрочити проходження строкової військової служби на один період навчання.

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що запропоновані зміни не є загальним призовом, додавши, що вони лише дозволять призивати на військову службу більше молодих людей.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що росія може напасти на країну НАТО до 2029 року. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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