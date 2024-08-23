В Аризоне арестовали мужчину за якобы угрозы Трампу

66-летнего американца Рональда Сивруда арестовали после того, как его активно разыскивали власти Аризоны за угрозы в адрес Дональда Трампа в социальных сетях.

Пишет УНН со ссылкой на Fox News.

После нескольких часов поисков власти Аризоны, штата на юге США, арестовали в этот четверг, 22 августа, Рональда Сивруда, 66-летнего мужчину, которого обвиняют в угрозах убийством Дональду Трампу в нескольких сообщениях, опубликованных в сетях.

По данным правоохранителей, в среду был опубликован очередной пост с угрозами против Трампа. В офисе шерифа заявили, что «выявление этого лица было приоритетной задачей», учитывая визит Трампа в этот район.

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Сивруда «взяли под стражу без инцидентов» по двум пунктам обвинения в угрозах, связанных с публикациями в социальных сетях, информирует шерив.

Справка

66-летнего мужчину разыскивали по нескольким ордерам, в том числе по обвинениям в вождении в нетрезвом состоянии, побеге с места аварии и нерегистрации как сексуального преступника, говорится в пресс-релизе шерифа в Facebook.

Трамп отреагировал на розыск в Аризоне подозреваемого, которого обвиняют в угрозах убийством.

«Я не слышал об этом. Вероятно, они хотят скрыть это от меня», - сказал Трамп, когда его попросили ответить на розыск. «Спасибо, что сказали мне. Давайте убираться отсюда, прямо сейчас», - пошутил Трамп.

Угрозы Трампу

Угроза жизни бывшего президента Трампа возникла после попытки убийства кандидата в президенты от Республиканской партии во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в прошлом месяце.

Бывший президент провел свой первый открытый митинг в среду после попытки убийства, выступая за стеной из пуленепробиваемого стекла на трибуне в Эшборео, штат Северная Каролина.

В этот четверг, 22 августа, Дональд Трамп выступил в округе Кочиз на тему иммиграции в одночасовой речи.

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