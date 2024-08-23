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В Арізоні заарештували чоловіка за нібито погрози Трампу

В Арізоні заарештували чоловіка за нібито погрози Трампу

Київ • УНН

 • 13283 перегляди

66-річного Рональда Сивруда заарештували в Арізоні за погрози вбивством Дональда Трампа в соцмережах. Арешт відбувся напередодні візиту Трампа в цей район, де він виступив з промовою про імміграцію.

66-річного американця Рональда Сивруда заарештували після того, як його активно розшукувала влада Арізони за погрози на адресу Дональда Трампа в соціальних мережах.

Пише УНН із посиланням на Fox News.

Після кількох годин пошуків влада Арізони, штату на півдні США, заарештувала цього четверга, 22 серпня, Рональда Сивруда, 66-річного чоловіка, якого звинувачують у погрозах вбивством Дональду Трампу в кількох повідомленнях, опублікованих у мереж.

За даними правоохоронців, у середу був опублікований черговий пост із погрозами проти Трампа. В офісі шерифа заявили, що "виявлення цієї особи було пріоритетним завданням", враховуючи візит Трампа в цей район.

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Сивруда "взяли під варту без інцидентів" за двома пунктами звинувачення у погрозах, пов’язаних із публікаціями в соціальних мережах, інформує шерив.  

Довідка

66-річного чоловіка розшукували за кількома ордерами, в тому числі за звинуваченнями у водінні в нетверезому стані, втечі з місця аварії та нереєстрації як сексуального злочинця, йдеться в прес-релізі шерифа у Facebook.

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Трамп відреагував на розшук в Арізоні підозрюваного, якого звинувачують у погрозах вбивством.

"Я не чув про це. Ймовірно, вони хочуть приховати це від мене", - сказав Трамп, коли його попросили відповісти на розшук. "Дякую, що сказали мені. Давайте забиратися звідси, прямо зараз", - пожартував Трамп.

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Погрози Трампу

Загроза життю колишнього президента Трампа виникла після спроби вбивства кандидата в президенти від Республіканської партії під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, минулого місяця.

Колишній президент провів свій перший відкритий мітинг у середу після спроби вбивства, виступаючи за стіною з куленепробивного скла на трибуні в Ешборо, штат Північна Кароліна.

Цього четверга, 22 серпня, Дональд Трамп виступив в окрузі Кочіз на тему імміграції в одногодинній промові.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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