В Арізоні заарештували чоловіка за нібито погрози Трампу

66-річного американця Рональда Сивруда заарештували після того, як його активно розшукувала влада Арізони за погрози на адресу Дональда Трампа в соціальних мережах.

Пише УНН із посиланням на Fox News.

Після кількох годин пошуків влада Арізони, штату на півдні США, заарештувала цього четверга, 22 серпня, Рональда Сивруда, 66-річного чоловіка, якого звинувачують у погрозах вбивством Дональду Трампу в кількох повідомленнях, опублікованих у мереж.

За даними правоохоронців, у середу був опублікований черговий пост із погрозами проти Трампа. В офісі шерифа заявили, що "виявлення цієї особи було пріоритетним завданням", враховуючи візит Трампа в цей район.

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Сивруда "взяли під варту без інцидентів" за двома пунктами звинувачення у погрозах, пов’язаних із публікаціями в соціальних мережах, інформує шерив.

Довідка

66-річного чоловіка розшукували за кількома ордерами, в тому числі за звинуваченнями у водінні в нетверезому стані, втечі з місця аварії та нереєстрації як сексуального злочинця, йдеться в прес-релізі шерифа у Facebook.

Трамп відреагував на розшук в Арізоні підозрюваного, якого звинувачують у погрозах вбивством.

"Я не чув про це. Ймовірно, вони хочуть приховати це від мене", - сказав Трамп, коли його попросили відповісти на розшук. "Дякую, що сказали мені. Давайте забиратися звідси, прямо зараз", - пожартував Трамп.

Погрози Трампу

Загроза життю колишнього президента Трампа виникла після спроби вбивства кандидата в президенти від Республіканської партії під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, минулого місяця.

Колишній президент провів свій перший відкритий мітинг у середу після спроби вбивства, виступаючи за стіною з куленепробивного скла на трибуні в Ешборо, штат Північна Кароліна.

Цього четверга, 22 серпня, Дональд Трамп виступив в окрузі Кочіз на тему імміграції в одногодинній промові.

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