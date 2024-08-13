Трамп заявил, что "вернется" на место покушения в октябре

Дональд Трамп в интервью Илону Маску заявил, что "вернется" в Батлер, город в Пенсильвании, где произошло покушение на него и стрелок открыл огонь на его митинге на открытом воздухе. Письменную трансляцию интервью вело издание The Guardian, передает УНН.

Детали

"Кстати, мы возвращаемся в Батлер, и мы вернемся в октябре. Мы все готовы, и... люди в Батлере фантастические", - сказал Трамп.

Контекст

Разговор Трампа и Маска длился чуть больше двух часов Дональд Трамп.

Разговор был широким и часто неоднозначным, когда бывший президент и генеральный директор Tesla выражали свое восхищение друг другом и обсуждали свои политические взгляды. Трамп неоднократно преувеличивал различные беды, с которыми столкнулась страна, а также свою историю как президента, а также нападал на Камалу Харрис и Джо Байдена.

Запланированное время начала интервью было отложено примерно на 40 минут из-за , по словам Маска, кибератаки на X. После начала разговора технических сбоев больше не было. Разговор слухи более миллиона человек в соцсети Х.

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