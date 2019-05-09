В Аргентине девять заключенных сбежали во время перевозки из одной тюрьмы в другую
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Девять заключенных совершили в среду побег в провинции Санта-Фе, когда их перевозили из одного пенитенциарного учреждения в другое. Как сообщил телеканал Todo Noticias, в данный момент полиции удалось поймать трех преступников, передает УНН.
Среди сбежавших есть осужденные за убийство. Обстоятельства побега выясняются. По предварительным данным, преступники скрылись на двух похищенных автомобилях.
Правоохранительные органы не исключают, что сопровождали заключенных охранники могли быть причастны к бегству.
"Засада не является нашей основной гипотезой, но мы ничего не исключаем", - сказал журналистам прокурор Марсело Максимин.
Всего в автобусе находились 13 заключенных. Четверо из них не участвовали в бегство.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы в тюрьме Гватемалы погибли семь человек и еще 17 получили ранения.