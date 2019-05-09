В Аргентині дев'ять ув'язнених втекли під час перевезення з однієї в'язниці в іншу

КИЇВ. 9 травня. УНН. Дев'ять ув'язнених здійснили в середу втечу в провінції Санта-Фе, коли їх перевозили з однієї пенітенціарної установи до іншої. Як повідомив телеканал Todo Noticias, на цей момент поліції вдалося зловити трьох злочинців, інформує УНН.