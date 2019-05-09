В Аргентині дев'ять ув'язнених втекли під час перевезення з однієї в'язниці в іншу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Дев'ять ув'язнених здійснили в середу втечу в провінції Санта-Фе, коли їх перевозили з однієї пенітенціарної установи до іншої. Як повідомив телеканал Todo Noticias, на цей момент поліції вдалося зловити трьох злочинців, інформує УНН.

Серед в'язнів-утікачів є засуджені за вбивство. Обставини втечі з'ясовуються. За попередніми даними, злочинці зникли на двох викрадених автомобілях.

Правоохоронні органи не виключають, що супроводжували ув'язнених охоронці могли бути причетні до втечі.

"Засідка не є нашою основною гіпотезою, але ми нічого не виключаємо", - сказав журналістам прокурор Марсело Максимино.

Всього в автобусі знаходилися 13 ув'язнених. Четверо з них не брали участі у втечі.

Як повідомляв УНН, у результаті стрілянини у в'язниці Гватемали загинули семеро людей і ще 17 отримали поранення.

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