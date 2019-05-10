В Аргентине у парламента произошла стрельба, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Буэнос-Айресе депутат Гектор Оливарес получил серьезные ранения в результате стрельбы у здания парламента, еще один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Член партии "Радикальное гражданское общество" (UCR) был трижды ранен вооруженными неизвестными людьми во время прогулки с коллегой Мигелем Марсело Ядоном, который умер от пуль.
61-летнего Оливареса доставили в больницу.
"У нас есть информация, что машину припарковали за полчаса до этого, они ждали (Оливареса), потому что он ежедневно выходил гулять сюда с Ядоном", - сообщили правоохранители.
Причина покушения не сообщается.
Напомним, девять заключенных совершили в среду побег в провинции Санта-Фе, когда их перевозили из одного пенитенциарного учреждения в другое.