В Аргентине у парламента произошла стрельба, один человек погиб

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 95165 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103676 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106492 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107872 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132929 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113622 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139135 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144842 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130259 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130314 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Аргентине у парламента произошла стрельба, один человек погиб

В Аргентине у парламента произошла стрельба, один человек погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. В Буэнос-Айресе депутат Гектор Оливарес получил серьезные ранения в результате стрельбы у здания парламента, еще один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Член партии "Радикальное гражданское общество" (UCR) был трижды ранен вооруженными неизвестными людьми во время прогулки с коллегой Мигелем Марсело Ядоном, который умер от пуль.

61-летнего Оливареса доставили в больницу.

"У нас есть информация, что машину припарковали за полчаса до этого, они ждали (Оливареса), потому что он ежедневно выходил гулять сюда с Ядоном", - сообщили правоохранители.

Причина покушения не сообщается.

Напомним, девять заключенных совершили в среду побег в провинции Санта-Фе, когда их перевозили из одного пенитенциарного учреждения в другое.

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