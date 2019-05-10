В Аргентині біля парламенту сталася стрілянина, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Буенос-Айресі депутат Гектор Оліварес отримав серйозні поранення в результаті стрілянини біля будівлі парламенту, ще одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Член партії "Радикальне громадянське суспільство" (UCR) був тричі поранений збройними невідомими людьми під час прогулянки з колегою Мігелем Марсело Ядоном, який помер від куль.
61-річного Олівареса було доставлено в лікарню.
"У нас є інформація, що машину припаркували за півгодини до цього, вони чекали (Олівареса), тому що він щодня виходив гуляти сюди з Ядоном", – повідомили правоохоронці.
Причина замаху не повідомляється.
Нагадаємо, дев'ять ув'язнених здійснили втечу в провінції Санта-Фе, коли їх перевозили з однієї пенітенціарної установи до іншої.