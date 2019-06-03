В АПУ выбирают между несколькими локациями для нового офиса

"Рассматривается несколько локаций сейчас, но все это должно быть тщательно подсчитано для того, чтобы это было экономически выгодно и для того, чтобы деньги просто не выбрасывались. Эти вопросы рассматриваются, они подсчитываются, и мы увидим, куда сможем переехать", - отметила Мендель.

По ее словам, АПУ в частности не занимается закупкой новой техники - вместо той, что была вывезена из Администрации представителями предыдущей власти, поскольку в первую очередь решает вопрос о возможном переезде из здания на Банковой.

Напомним, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.