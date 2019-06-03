В АПУ обирають між кількома локаціями для нового офісу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Наразі Адміністрація Президента України розглядає можливість переїзду з Банкової до іншої будівлі – обирають між кількома. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АПУ, передає кореспондент УНН.
"Розглядається кілька локацій зараз, але все це має бути ретельно підраховано для того, щоб це було економічно вигідно і для того, щоб гроші просто не викидалися. Ці питання розглядаються, вони підраховуються, і ми побачимо, куди зможемо переїхати", - зазначила Мендель.
За її словами, АПУ зокрема не займається закупкою нової техніки – замість тієї, що була вивезена з Адміністрації представниками попередньої влади, оскільки першочергово вирішує питання про можливий переїзд з будівлі на Банковій.
Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю.