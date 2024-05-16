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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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В апреле через Prozorro было объявлено тендеры на сумму почти 79 миллиардов гривен
В апреле государственные заказчики провели через систему Prozorro закупок на сумму 78,5 млрд грн, достигнув довоенного уровня.
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Новый закон о мобилизации вступает в силу уже в субботу, 18 мая. УНН подробно рассказывает, что предусматривает документ, кто имеет отсрочку и право на бронирование и чего ожидать.
Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки
Силы обороны сорвали планы российских войск максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться, продолжая выполнять боевые задачи в пределах городской застройки в северной части города и держа противника под огневым контролем, указали в Генштабе.
Прорыв в медицине: анализ крови может показать риск возникновения рака за семь лет
Исследование выявило 618 белков в крови, связанных с 19 типами рака, причем 107 белков были обнаружены за 7 лет до установления диагноза, что указывает на возможность раннего выявления риска рака.
Враг пытается прорвать и блокировать Северск, однако успехов не имеет - Волошин
Российские войска пытаются прорваться и заблокировать Северск, чтобы создать условия для наступления на Славянск, но их продвижение в этом направлении относительно остановлено, тогда как Часов Яр остается под контролем украинских Сил обороны.
ЕС заморозит заявку Грузии на членство в случае принятия закона об "иностранных агентах" - FT
Заявка Грузии на членство в ЕС будет заморожена, если будет принят спорный закон об "иностранных агентах", инспирированный Россией.
На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго
Украина столкнулась с перебоями в электроснабжении из-за дефицита электроэнергии, с ограничениями в промышленности, запланированными на сегодня с 16:00, и обратилась к ЕС с просьбой об экстренной помощи.
СБУ: задержали агента фсб, который помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область
Служба безопасности Украины задержала 18-летнего харьковчанина, который подозревается в том, что был агентом фсб и собирал разведывательные данные, чтобы помочь спланировать новое наступление россиян в регионе.
Си Цзиньпин и путин подписали заявление об углублении отношений
путин и Си подписали совместное заявление, в котором определили новые масштабные задачи и долгосрочные перспективы углубления всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между россией и Китаем.
Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger после ссоры с топ-менеджером - Reuters
Миллиардер Элон Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger, из 500 человек, после спора с ее руководителем по поводу дальнейших сокращений, но с тех пор начал постепенно нанимать новых сотрудников.