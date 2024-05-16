В апреле через Prozorro было объявлено тендеры на сумму почти 79 миллиардов гривен

В апреле 7,4 тысячи публичных заказчиков провели закупки через систему Prozorro на сумму 78,5 миллиардов гривен. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Несмотря на полномасштабную войну, сфера публичных закупок продолжает динамично развиваться. Мы уже вышли на уровень закупок, который был до начала полномасштабного вторжения. Сейчас около 80% от всех средств на публичные закупки расходуются через Prozorro, - говорит заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

Детали

Она отмечает, что Министерство экономики Украины сейчас активно работает над улучшением процессов публичных закупок и внедрением лучших практик из Европы. Вскоре они планируют внести в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины "О публичных закупках", который будет включать новые инструменты для эффективности сложных закупок, инициативы, которые уже показали свою пользу во время войны, и меры по приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

По информации Бигун, в апреле через систему Prozorro было объявлено 39,7 тысяч закупок. Самые значительные суммы были отведены для ремонта и реконструкции зданий - 12,3 миллиарда гривен, закупки лекарств - 5,7 миллиарда гривен, дорожных работ - 4,7 миллиарда гривен, и на приобретение электрической энергии - также 4,7 миллиарда гривен.

Кроме того, объявлены тендеры на приобретение БпЛА на сумму 2,6 миллиарда гривен через Prozorro. В прошлом месяце были заключены договоры на общую сумму 56,9 миллиарда гривен, что на 6,1 миллиарда гривен меньше, чем ожидалось.

Напомним

В госпредприятии "Государственный оператор тыла" заявили, что являются лидерами по конкурентности торгов на Prozorro. Общий показатель конкурентности по двум направлениям закупок превысил 92%.