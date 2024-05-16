У квітні через Prozorro було оголошено тендери на суму майже 79 мільярдів гривень
Київ • УНН
У квітні державні замовники провели через систему Prozorro закупівель на суму 78,5 млрд грн, досягнувши довоєнного рівня.
У квітні 7,4 тисячі публічних замовників провели закупівлі через систему Prozorro на суму 78,5 мільярдів гривень. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвивається. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro,
Деталі
Вона зазначає, що Міністерство економіки України зараз активно працює над поліпшенням процесів публічних закупівель та впровадженням кращих практик з Європи. Незабаром вони планують внести до Верховної Ради проєкт змін до Закону України "Про публічні закупівлі", що включатиме нові інструменти для ефективності складних закупівель, ініціативи, які вже показали свою користь під час війни, та заходи для приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів.
За інформацією Бігун, у квітні через систему Prozorro було оголошено 39,7 тисяч закупівель. Найзначніші суми були відведені для ремонту та реконструкції будівель — 12,3 мільярда гривень, закупівлі ліків — 5,7 мільярда гривень, дорожніх робіт — 4,7 мільярда гривень, та на придбання електричної енергії — також 4,7 мільярда гривень.
Крім того, оголошено тендери на придбання БпЛА на суму 2,6 мільярда гривень через Prozorro. В минулому місяці було укладено договори на загальну суму 56,9 мільярда гривень, що на 6,1 мільярда гривень менше, ніж очікувалось.
Нагадаємо
У держпідприємстві "Державний оператор тилу" заявили, що є лідерами із конкурентності торгів на Prozorro. Загальний показник конкурентності по двох напрямках закупівель перевищив 92%.