В апелляционных общих судах не хватает трети судей - Счетная палата

"Апелляционные общие суды на осуществление правосудия в течение 2018-2019 годов использовали 4,7 млрд грн при утвержденных в Государственном бюджете Украины 4,85 млрд грн, что позволило обеспечить их текущие потребности. Вместе с тем ограниченность финансовых ресурсов обусловливает длительное нерешение вопросов с обеспечением судов средствами информатизации и надлежащими помещениями", - говорится в сообщении.

Аудит показал, что долговременные процедуры перевода судей во время ликвидации судов тормозили судебную реформу, что стало бременем для государственного бюджета из-за избыточных непроизводительных расходов на выплату судейского вознаграждения судьям, которые не осуществляли правосудие. С 1 октября 2018 года по 1 января 2020 года такие выплаты составили 66 млн гривен.

Так, Государственная судебная администрация Украины (ГСА) приняла соответствующие управленческие решения для обеспечения ликвидационных процессов в 25 апелляционных судах и создание 24 апелляционных судов в апелляционных округах. В то же время по состоянию на 1 февраля 2020 года не завершена ликвидация 12 апелляционных судов по следующим причинам: непереведение 9 судей, непогашение задолженности, нерешенность вопросов передачи 8 помещений и сооружений.

Кроме того, по согласованию с Высшим советом правосудия ГСА определила предельную численность судей в новообразованных апелляционных инстанциях - 964 человека. На время проведения аудита штат судей в новых апелляционных общих судах заполнен на 66,4% (640 человек), что приводит к накоплению нерассмотренных дел, влияет на сроки их рассмотрения, приводит к значительной нагрузке на судей, и, соответственно, социальному напряжению. Так, остаток нерассмотренных дел по состоянию к началу 2020 года увеличился до 50 тыс, на начало 2019 года их было 46,6 тыс. Новые научно обоснованные нормативы нагрузки на судей находятся на стадии разработки.

После прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) в ноябре 2019 года новый ее состав не сформирован. Следовательно, фактически заблокирован процесс заполнения вакантных должностей и квалификационные оценки судей. С целью кадрового обеспечения судов Счетная палата рекомендует Высшему совету правосудия принять меры по проведению конкурса на должности членов ВККСУ и их назначение в порядке, установленном действующим законодательством.

"Счетная палата обнаружила системные нарушения и факты неэффективного использования бюджетных средств. Так, отдельные апелляционные общие суды допустили неэкономное, непродуктивное, нерезультативное и с нарушением законодательства использование средств и имущества на 72,6 млн гривен. Из них более 68 млн грн использованы на оплату коммунальных услуг без утверждения главным распорядителем лимитов потребления, еще почти 3 млн грн - на средства информатизации, которые длительное время не вводились в эксплуатацию", - добавляется в сообщении.

Как показал аудит, ни одно помещение апелляционных судов не соответствует в полной мере определенным нормам. Для соблюдения государственных строительных норм потребность в дополнительных помещениях составляет 18% от имеющейся площади.

По состоянию на 1 января 2020 года обеспеченность стационарными компьютерами составляет 84%, более половины судов в полном объеме не обеспечены системами фиксирования судебного процесса. Единая судебная информационно-телекоммуникационная система не внедрена, нормы законодательства о начале ее функционирования не реализованы.

Напомним, аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных Генеральной прокуратуре Украины на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры обнаружил нарушения при использовании бюджетных средств ГПУ в 2018-2019 годах.