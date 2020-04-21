В апелляционных общих судах не хватает трети судей - Счетная палата

ukru
Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 20533 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 26358 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 38646 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61661 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99361 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104722 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130378 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130115 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 175572 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122128 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102686 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 102452 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 59791 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

13:14 • 28077 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 74639 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 38646 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 74639 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 132626 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 175573 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 160515 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 17028 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 59791 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 102452 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102686 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 104430 просмотра
Актуальное
В апелляционных общих судах не хватает трети судей - Счетная палата

В апелляционных общих судах не хватает трети судей - Счетная палата

Киев  •  УНН

 • 11625 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В апелляционных общих судах не хватает трети судей и существуют проблемы с материально-техническим обеспечением. Об этом говорится в отчете о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств на обеспечение деятельности апелляционных общих судов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

"Апелляционные общие суды на осуществление правосудия в течение 2018-2019 годов использовали 4,7 млрд грн при утвержденных в Государственном бюджете Украины 4,85 млрд грн, что позволило обеспечить их текущие потребности. Вместе с тем ограниченность финансовых ресурсов обусловливает длительное нерешение вопросов с обеспечением судов средствами информатизации и надлежащими помещениями", - говорится в сообщении.

Аудит показал, что долговременные процедуры перевода судей во время ликвидации судов тормозили судебную реформу, что стало бременем для государственного бюджета из-за избыточных непроизводительных расходов на выплату судейского вознаграждения судьям, которые не осуществляли правосудие. С 1 октября 2018 года по 1 января 2020 года такие выплаты составили 66 млн гривен.

Так, Государственная судебная администрация Украины (ГСА) приняла соответствующие управленческие решения для обеспечения ликвидационных процессов в 25 апелляционных судах и создание 24 апелляционных судов в апелляционных округах. В то же время по состоянию на 1 февраля 2020 года не завершена ликвидация 12 апелляционных судов по следующим причинам: непереведение 9 судей, непогашение задолженности, нерешенность вопросов передачи 8 помещений и сооружений.

Кроме того, по согласованию с Высшим советом правосудия ГСА определила предельную численность судей в новообразованных апелляционных инстанциях - 964 человека. На время проведения аудита штат судей в новых апелляционных общих судах заполнен на 66,4% (640 человек), что приводит к накоплению нерассмотренных дел, влияет на сроки их рассмотрения, приводит к значительной нагрузке на судей, и, соответственно, социальному напряжению. Так, остаток нерассмотренных дел по состоянию к началу 2020 года увеличился до 50 тыс, на начало 2019 года их было 46,6 тыс. Новые научно обоснованные нормативы нагрузки на судей находятся на стадии разработки.

После прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) в ноябре 2019 года новый ее состав не сформирован. Следовательно, фактически заблокирован процесс заполнения вакантных должностей и квалификационные оценки судей. С целью кадрового обеспечения судов Счетная палата рекомендует Высшему совету правосудия принять меры по проведению конкурса на должности членов ВККСУ и их назначение в порядке, установленном действующим законодательством.

"Счетная палата обнаружила системные нарушения и факты неэффективного использования бюджетных средств. Так, отдельные апелляционные общие суды допустили неэкономное, непродуктивное, нерезультативное и с нарушением законодательства использование средств и имущества на 72,6 млн гривен. Из них более 68 млн грн использованы на оплату коммунальных услуг без утверждения главным распорядителем лимитов потребления, еще почти 3 млн грн - на средства информатизации, которые длительное время не вводились в эксплуатацию", - добавляется в сообщении.

Как показал аудит, ни одно помещение апелляционных судов не соответствует в полной мере определенным нормам. Для соблюдения государственных строительных норм потребность в дополнительных помещениях составляет 18% от имеющейся площади.

По состоянию на 1 января 2020 года обеспеченность стационарными компьютерами составляет 84%, более половины судов в полном объеме не обеспечены системами фиксирования судебного процесса. Единая судебная информационно-телекоммуникационная система не внедрена, нормы законодательства о начале ее функционирования не реализованы.

Напомним, аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных Генеральной прокуратуре Украины на осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров прокуратуры обнаружил нарушения при использовании бюджетных средств ГПУ в 2018-2019 годах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы