В аппарате Укравтодора работают вдвое больше женщин, чем мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Фактическая численность работников в аппарате Государственного агентства автомобильных дорог Украины - 98 человек, из которых: 31 мужчина и 67 женщин. Об этом сообщили в Укравтодоре в ответ на запрос журналиста УНН.
"Штатная численность работников в аппарате Государственного агентства автомобильных дорог Украины по состоянию на 16.04.2019 составляет 114 человек, фактическая численность работающих - 98 человек, из них: мужчин - 31 человек, женщин - 67 человек. В аппарате Укравтодора состоянию на 16.04.2019 наявны 9 вакансий", - говорится в сообщении.
Согласно предоставленным данным, среднемесячная зарплата за март 2019 года работников аппарата Укравтодора составила 25,2 тыс. грн.
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