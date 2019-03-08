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МЗС Франції заплатить штраф за недостатню кількість жінок на важливих посадах

МЗС Франції заплатить штраф за недостатню кількість жінок на важливих посадах

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Франції заплатить штраф в 450 тисяч євро за занадто низьку кількість жінок на важливих посадах. Про це повідомляє газета Le Monde, передає УНН.

Уточнюється, що порушення стосуються номінацій на посаду посла в 2017 році.

Відповідно до французького законодавства, серед дипломатів, які отримують номінацію на посаду посла, має бути принаймні 40 відсотків жінок. Однак у 2017 році їх було тільки 29 відсотків.

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За даними Світового банку, Франція – одна з шести країн світу, які досягли гендерної рівності. Крім Франції, експерти такими країнами визнали Данію, Латвію, Бельгію, Швецію і Люксембург. При цьому в дослідженні Світового банку підкреслюється, що саме Франція в цій сфері зробила найбільший прорив в останньому десятилітті.

Як повідомляв УНН, раніше повідомлялось, що Франція штрафуватиме корпорації в яких присутні гендерні розриви в оплаті праці.

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