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У Франції штрафуватимуть компанії, де жінкам платять менше

У Франції штрафуватимуть компанії, де жінкам платять менше

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Франція штрафуватиме корпорації в яких присутні гендерні розриви в оплаті праці. Штраф становитиме до 1% від загальної суми заробітної плати. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

"Згідно з законом, що набирає чинності з 1 січня 2019 року, фірми мають повідомляти ряд встановлених урядом показників, які демонструють скільки вони платять жінкам у порівнянні з чоловіками. Компанії, в яких познаки будуть демонструвати розрив у зарплатах, матимуть три роки на виправлення ситуації, інашке - будуть оштрафовані", - повідомляє WSJ.

Замість того, щоб віддавати гроші державі, компанії матимуть стимул сплачувати ці гроші як заробітну плату жінкам.

Зосередивши увагу на примусі, Франція прагне створити "зобов'язання по досягненню результатів. Коли я говорю компаніям, замість того, щоб давати ваші гроші уряду, віддайте їх жінкам, це розумніше", - повідомив в інтерв'ю міністр праці Мюріель Пенікуд.

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У публікації видання зазначається, що такий підхід є достатньо суровим навіть для країн, що чинять тиск на компанії в питаннях гендерної рівності.

"Ідея забезпечення справедливості в оплаті праці є незвично суворим підходом, навіть серед країн, що збільшили тиск на компанії, щоб подолати цей розрив", - йдеться в повідомленні WSJ.

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Франція була однією з перших країн, яка впроваджувала норми законодавства, які були націленні на поліпшення умов праці для жінок. Наприклад, Франція була однією з перших країн, яка почала створювати державні дитячі сади та надавати відпустку у зв'язку із вагітністю та пологами.

"Тим не менш, Франція відстала від багатьох своїх європейських сусідів в питаннях статевого рівноправ'я. За даними державної статистики, французькі жінки, які працюють на тих же посадах, що й чоловіки, отримують заробітну плату на 9% менше", - зазначається у виданні.

Нагадаємо, Ірина Луценко закликала  впроваджувати гендерно орієнтоване бюджетування.

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