Во Франции будут штрафовать компании, где женщинам платят меньше

"Согласно закону, который вступает в силу с 1 января 2019 года, фирмы должны сообщать ряд установленных правительством показателей, демонстрирующих сколько они платят женщинам по сравнению с мужчинами. Компании, в которых показатели будут демонстрировать разрыв в зарплатах, будут иметь три года на исправление ситуации иначе будут оштрафованы ", - сообщает WSJ.

Вместо того, чтобы отдавать деньги государству, компании будут иметь стимул платить эти деньги в качестве заработной платы женщинам.

Сосредоточив внимание на принуждении, Франция стремится создать "обязательства по достижению результатов. Когда я говорю компаниям, вместо того, чтобы давать ваши деньги государству, лучше отдайте их женщинам, это разумнее", - сообщил в интервью министр труда Мюриэль Пеникуд.

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В публикации издания отмечается, что такой подход является достаточно суровым даже для стран, оказывающих давление на компании в вопросах гендерного равенства.

"Идея обеспечения справедливости в оплате труда является необычно суровым подходом, даже среди стран увеличивших давление на компании, чтобы преодолеть этот разрыв", - говорится в сообщении WSJ.

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Франция была одной из первых стран, которая внедряла нормы законодательства, которые были нацелены на улучшение условий труда для женщин. Например, Франция была одной из первых стран, которая начала создавать государственные детские сады и предоставлять отпуск в связи с беременностью или родами.

"Тем не менее, Франция отстала от многих своих европейских соседей в вопросах равноправия полов. По данным государственной статистики, французские женщины, которые работают на тех же должностях, что и мужчины, получают заработную плату на 9% меньше", - отмечается в издании.

Напомним, Ирина Луценко призвал внедрять гендерно ориентированное бюджетирование.