У Норвегії протестували проти обмежень права на аборти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Норвегії відбулися акції протесту проти обмежень права жінок на аборти, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
В Осло в суботу учасники мітингу вийшли з плакатами “Моє тіло — моє право” та “захистимо аборти”.
Одна з учасниць протесту зазначила, що лише жінка має вирішувати, робити їй аборт чи ні.
Законопроект, який пропонує обмежити право на аборт, запропонували Християнські демократи. Зокрема, вони хочуть заборонити переривати вагітність після 12 тижня за винятком загрози життю. Питання абортів є центральним у переговорах про створення парламентської коаліції.
За результатами опитування, запропоновані обмеження не підтримують 68% норвежців.
Як повідомляв УНН, на сайті Президента України зареєстрували електронну петицію щодо створення закону, який заборонить жінкам переривати вагітність за власним бажанням та введе відповідальність за подібні вчинки.