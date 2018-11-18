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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106152 просмотра

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8 марта, 10:25 • 112579 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Норвегии протестовали против ограничений права на аборты

В Норвегии протестовали против ограничений права на аборты

Киев  •  УНН

 • 13237 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Норвегии прошли акции протеста против ограничений права женщин на аборты, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Осло в субботу митингующие вышли с плакатами "Мое тело - мое право" и "защитим аборты".

Одна из участниц протеста отметила, что только женщина должна решать, делать ей аборт или нет.

Законопроект, который предлагает ограничить право на аборт, предложили Христианские демократы. В частности, они хотят запретить прерывать беременность после 12 недели за исключением угрозы жизни. Вопрос абортов является центральным в переговорах о создании парламентской коалиции.

По результатам опроса, предложенные ограничения не поддерживают 68% норвежцев.

Как сообщал УНН, на сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию о создании закона, который запретит женщинам прерывать беременность по собственному желанию и введет ответственность за подобные поступки.

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