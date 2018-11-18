В Норвегии протестовали против ограничений права на аборты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Норвегии прошли акции протеста против ограничений права женщин на аборты, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В Осло в субботу митингующие вышли с плакатами "Мое тело - мое право" и "защитим аборты".
Одна из участниц протеста отметила, что только женщина должна решать, делать ей аборт или нет.
Законопроект, который предлагает ограничить право на аборт, предложили Христианские демократы. В частности, они хотят запретить прерывать беременность после 12 недели за исключением угрозы жизни. Вопрос абортов является центральным в переговорах о создании парламентской коалиции.
По результатам опроса, предложенные ограничения не поддерживают 68% норвежцев.
Как сообщал УНН, на сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию о создании закона, который запретит женщинам прерывать беременность по собственному желанию и введет ответственность за подобные поступки.