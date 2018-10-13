Президента попросили заборонити аборти "за власним бажанням"

За словами автора документа, згідно з офіційною статистикою близько 180 тис. жінок у 2017 році зробили аборт, з яких близько 130 тисяч жінок зробили його за власним бажанням – без медичних показань на те. "Це не є нормально!!! Закликаю вас обмежити право жінок вільно переривати вагітність", - зазначила ініціатор створення закону.

При цьому вона наголосила, що ембріон має багато характеристик людської істоти, зокрема геном, спрямований на поступовий розвиток аж до формування дорослої людини. З цього прихильники заборони абортів роблять висновок, що ембріон вже може вважатися людиною.

Нагадаємо, 26 вересня в Ірландії на референдумі підтримали лібералізацію закону про аборти.



На початку року близько 2 тисяч осіб, в основному жінки, провели в столиці Польщі акцію протесту проти посилення закону про аборти.