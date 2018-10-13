Президента попросили заборонити аборти "за власним бажанням"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На сайті Глави держави зареєстрували електронну петицію щодо створення закону, який заборонить жінкам переривати вагітність за власним бажанням та введе відповідальність за подібні вчинки. Таку петицію зареєструвала Марія Мочаєва, передає УНН.
За словами автора документа, згідно з офіційною статистикою близько 180 тис. жінок у 2017 році зробили аборт, з яких близько 130 тисяч жінок зробили його за власним бажанням – без медичних показань на те. "Це не є нормально!!! Закликаю вас обмежити право жінок вільно переривати вагітність", - зазначила ініціатор створення закону.
При цьому вона наголосила, що ембріон має багато характеристик людської істоти, зокрема геном, спрямований на поступовий розвиток аж до формування дорослої людини. З цього прихильники заборони абортів роблять висновок, що ембріон вже може вважатися людиною.
Нагадаємо, 26 вересня в Ірландії на референдумі підтримали лібералізацію закону про аборти.
На початку року близько 2 тисяч осіб, в основному жінки, провели в столиці Польщі акцію протесту проти посилення закону про аборти.