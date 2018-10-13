Президента попросили запретить аборты "по собственному желанию"

По словам автора документа, согласно официальной статистике около 180 тыс. женщин в 2017 году сделали аборт, из которых около 130 тыс. женщин сделали его по собственному желанию - без медицинских показаний на то. "Это не нормально!!! Призываю вас ограничить право женщин свободно прерывать беременность", - отметила инициатор создания закона.

При этом она подчеркнула, что эмбрион имеет много характеристик человеческого существа, в частности геном, направленный на постепенное развитие вплоть до формирования взрослого человека. С этого сторонники запрета абортов делают вывод, что эмбрион уже может считаться человеком.

Напомним, 26 сентября в Ирландии на референдуме поддержали либерализацию закона об абортах.



В начале года около 2 тысяч человек, в основном женщины, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах.