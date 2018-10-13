Президента попросили запретить аборты "по собственному желанию"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. На сайте Главы государства зарегистрировали электронную петицию о создании закона, который запретит женщинам прерывать беременность по собственному желанию и введет ответственность за подобные поступки. Такую петицию зарегистрировала Мария Мочаева, передает УНН.
По словам автора документа, согласно официальной статистике около 180 тыс. женщин в 2017 году сделали аборт, из которых около 130 тыс. женщин сделали его по собственному желанию - без медицинских показаний на то. "Это не нормально!!! Призываю вас ограничить право женщин свободно прерывать беременность", - отметила инициатор создания закона.
При этом она подчеркнула, что эмбрион имеет много характеристик человеческого существа, в частности геном, направленный на постепенное развитие вплоть до формирования взрослого человека. С этого сторонники запрета абортов делают вывод, что эмбрион уже может считаться человеком.
Напомним, 26 сентября в Ирландии на референдуме поддержали либерализацию закона об абортах.
В начале года около 2 тысяч человек, в основном женщины, провели в столице Польши акцию протеста против ужесточения закона об абортах.