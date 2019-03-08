МИД Франции заплатит штраф за недостаточное количество женщин на важных должностях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Министерство иностранных дел Франции заплатит штраф в 450 тысяч евро за слишком низкое количество женщин на важных должностях. Об этом сообщает газета Le Monde, передает УНН.
Уточняется, что нарушения касаются номинаций на должность посла в 2017 году.
Согласно французскому законодательству, среди дипломатов, которые получают номинацию на должность посла, должно быть по крайней мере 40 процентов женщин. Однако в 2017 году их было только 29 процентов.
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По данным Всемирного банка, Франция - одна из шести стран мира, которые достигли гендерного равенства. Кроме Франции, эксперты такими странами признали Данию, Латвию, Бельгию, Швецию и Люксембург. При этом в исследовании Всемирного банка подчеркивается, что именно Франция в этой сфере сделала большой прорыв в последнем десятилетии.
Как сообщал УНН, ранее сообщалось, что Франция будет штрафовать компании в которых присутствуют гендерные разрывы в оплате труда.
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