В апараті Укравтодору працюють удвічі більше жінок, ніж чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Фактична чисельність працівників в апараті Державного агентства автомобільних доріг України – 98 осіб, з яких: 31 чоловік і 67 жінок. Про це повідомили в Укравтодорі у відповідь на запит журналіста УНН.
"Штатна чисельність працівників в апараті Державного агентства автомобільних доріг України станом на 16.04.2019 становить 114 осіб, фактична чисельність працюючих – 98 осіб, з них: чоловіків – 31 особа, жінок – 67 осіб. В апараті Укравтодору станом на 16.04.2019 наявні 9 вакансій", - йдеться в повідомленні.
Згідно з наданими даними, середньомісячна зарплата за березень 2019 року працівників апарату Укравтодору склала 25,2 тис. грн.
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Як повідомляв УНН, Литва стала єдиною країною ЄС без жінок-міністрів.
Раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що представництво жінок у Верховній Раді України складає лише 12%.
А от МЗС Франції зобов'язали заплатити штраф у 450 тисяч євро за занадто низьку кількість жінок на важливих посадах.