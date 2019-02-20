В аппарат Антикоррупционного суда назначили временного руководителя
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Государственная судебная администрация Украины назначила временного исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда (ВАС), кем стал Алексей Жуков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСА Украины.
"Приказом ГСА Украины от 19 февраля 2019 года № 56/к временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда назначено Жукова Алексея Владимировича", - сообщили в администрации.
Жуков с 28 марта 2018 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации Украины.
Как отмечается, решение о назначении врио руководителя аппарата ВАС принято во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством.
Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда осуществляет действия по:
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- регистрации новосозданного суда как юридического лица;
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- обеспечению необходимых действий для надлежащего начала его работы;
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- представительству такого суда как органа государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
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Напомним, в следующий этап конкурса в Антикоррупционный суд прошел 71 кандидат. 13 февраля проведены собеседования с рядом кандидатов на занятие вакантных должностей судей ВАС.