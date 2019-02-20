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В апарат Антикорупційного суду призначили тимчасового керівника

В апарат Антикорупційного суду призначили тимчасового керівника

Київ • УНН

 • 9540 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Державна судова адміністрація України призначила тимчасового виконувача обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАС), ким став Олексій Жуков. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСА України.

"Наказом ДСА України від 19 лютого 2019 року № 56/к тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду призначено Жукова Олексія Володимировича", - повідомили в адміністрації.

Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності – начальника відділу адміністрування нерухомим майном Державної судової адміністрації України.

Як зазначається, рішення про призначення т.в.о. керівника апарату ВАС ухвалено на виконання вимог закону "Про судоустрій і статус суддів" до призначення керівника апарату цього суду згідно з процедурами, визначеними законодавством.

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює дії щодо:

  • реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи;
  • забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи;
  • представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Нагадаємо, у наступний етап конкурсу до Антикорупційного суду пройшов 71 кандидат. 13 лютого проведено співбесіди з низкою кандидатів на зайняття вакантних посад суддів ВАС.

Українські Національні Новини

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