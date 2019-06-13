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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В АП подтвердили даты визита Зеленского во Францию и Германию

Киев • УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня - Федеративную Республику Германия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

В АП подтвердили даты визита Зеленского во Францию и Германию

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса. 

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Напомним, вчера источники сообщили УНН, что запланирован визит Президента во Францию и в Германию. Предварительно речь идет о 17 и 18 июня соответственно.

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