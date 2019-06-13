В АП підтвердили дати візиту Зеленського до Франції та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 17 червня відвідає з офіційним візитом Французьку Республіку, а 18 червня – Федеративну Республіку Німеччина. Про повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП.
Програмою візитів передбачено зустрічі Глави держави з керівництвом Франції та Німеччини, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького та німецького бізнесу.
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Нагадаємо, вчора джерела УНН повідомили, що запланований візит Президента до Франції і до Німеччини. Попередньо йдеться про 17 і 18 червня відповідно.