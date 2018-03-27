В АП ожидают реакции России на выдворение дипломатов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Администрации Президента ожидают ответной реакции со стороны Российской Федерации на выдворение российских дипломатов из Украины. Об этом УНН сообщил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.
"Я думаю, что она будет всегда. Я буду удивлен, если ее не будет. Но делать прогнозы лично я не могу", - сказал он.
Как сообщал УНН, 26 марта Украина в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля принял решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.
Также о выдворении российских дипломатов заявили уже 24 страны.
В МИД РФ выразили протест относительно решения о выдворении российских дипломатов и заявили, что этот шаг не останется без реакции.
Напомним, бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.