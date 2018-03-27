В АП очікують на реакцію Росії на видворення дипломатів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Адміністрації Президента очікують на реакцію у відповідь з боку Російської Федерації на видворення російських дипломатів з України. Про це УНН повідомив заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків.
“Я думаю, що вона буде завжди. Я буду здивований, якщо її не буде. Але робити прогнози особисто я не можу”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 26 березня Україна у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів.
Також про видворення російських дипломатів заявили вже 24 країни.
У МЗС РФ висловили протест щодо рішення про видворення російських дипломатів і заявили, що цей крок не залишиться без реакції.
Нагадаємо, колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.