В Антикоррупционном суде заработала Служба судебной охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд сегодня перешел под дежурство Службы судебной охраны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня Высший антикорсуд окончательно перешел под дежурство Службы судебной охраны", - говорится в сообщении.
Как сообщала судебная власть Украины, в 2021 году Служба судебной охраны возьмет под охрану все органы и учреждения системы правосудия.
Также, председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко отметил, что целью создания Службы судебной охраны является не только обеспечение безопасности судов, но и гарантия безопасности участников судебных процессов.
Напомним, во время судебного заседания по делу УПЦ КП в помещении Шестого апелляционного суда на улице Московской в Киеве произошло столкновение между представителями религиозной организации и работниками суда.