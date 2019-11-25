В Антикорупційному суді запрацювала Служба судової охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд сьогодні перейшов під вартування Служби судової охорони. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“Сьогодні Вищий антикорсуд остаточно перейшов під вартування Служби судової охорони”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляла судова влада України у 2021 році Служба судової охорони візьме під охорону всі органи та установи системи правосуддя.
Також, голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко зазначив, що метою створення Служби судової охорони є не лише забезпечення безпеки судів, а й гарантія безпеки учасників судових процесів.
Нагадаємо, під час судового засідання у справі УПЦ КП в приміщенні Шостого апеляційного суду на вулиці Московській у Києві сталася сутичка між представниками релігійної організації та працівниками суду.