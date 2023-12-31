В Антарктике птичий беби-бум

В Антарктике происходит птичий бэби-бум. О том кто кроме пингвинят родился вблизи научной станции "академик Вернадский" рассказали в украинском Национальном антарктическом центре, передает УНН.

В Антарктике продолжается весенне-летний сезон - период размножения для большинства здешних пернатых, а не только пингвинов. [Например, на днях во время обследования скал возле острова Гротто (он немного севернее нашего Галиндеза) украинские полярники обнаружили малышей доминиканских чаек и и полярных крачек. - рассказывают ученые.

Детали

На скалах возле острова Гротто биолог 28-й УАЭ Сергей Глотов нашел пока одно гнездо доминиканской чайки. Ученые отметили, что чайки - птицы, которые гнездятся как колониями, так и отдельными парами. Откладывают обычно по 2-3 яйца.

Интересно, что дети этих пернатых рождаются по очереди. Сразу имеют густой пух серо-коричневого цвета, с желтым оттенком на груди и темными пятнами на голове.

Первые дни птенцы проводят в гнезде, а затем покидают его, но держатся рядом, прячась в случае опасности среди камней.

Будет расти эта малышка достаточно быстро. За месяц месяц они дорастут практически до размера своих родителей.

Что касается гнезд антарктических крачек, то их на скалах пока насчитали около 70, и в половине уже есть птенцы.

Сергей Глотов отмечает, что они совсем крошечные, а яйца этих птиц размером с грецкий орех. Пара крачек имеет уже по 1-2 яйца.

Как и мартышата, эти малыши рождаются по очереди, первое время находятся в гнезде, а затем осваивают территорию вокруг вокруг гнезда.

Новорожденные птенцы имеют яркое пестрое оперение. По бежево-серому пуху плотно разбросаны коричневые и черные пятна различной формы, образующие интересный орнамент.

Ученые отмечают, что возраст антарктических крачек легко определить по цвету клюва. У детенышей он темный, а у взрослых птиц - ярко-красный.

Места гнездования обоих видов птиц сейчас украинские биологи фиксируют и вносят сведения на карту. Чтобы в дальнейшем отслеживать динамику распространения и размножения антарктических птиц. Эти наблюдения помогают ученым изучать изменения климата, которые в этом регионе очень ощутимы.

Только на "Вернадском" за последние несколько лет лет был зафиксирован ряд рекордов, связанных с потеплением. Несчастливо мы упоминали о температурном рекорде +12,7°С в феврале прошлого года и объясняли, с чем он связан.

Напомним,

Ранее УНН писал о пингвиньем беби-буме в Антарктике. В этом году здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов - более 5,3 тыс. Согласно подсчетам биолога 28-й УАЭ Вадима Ткаченко в гнездах около 4,8 тыс. яиц.