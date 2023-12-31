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v-antarktike-ptichii-bebi-bum

В Антарктике птичий беби-бум

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 19:29  •  19418 просмотра

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В Антарктиде наблюдается птичий бэби-бум: пингвины, доминиканские чайки и полярные крачки вылупляются вблизи станции "Академик Вернадский", а ученые наблюдают за гнездованием птиц с целью изучения климатических изменений.

В Антарктике происходит птичий бэби-бум. О том кто кроме пингвинят родился вблизи научной станции "академик Вернадский" рассказали в украинском Национальном антарктическом центре, передает УНН.

В Антарктике продолжается весенне-летний сезон - период размножения для большинства здешних пернатых, а не только пингвинов. [Например, на днях во время обследования скал возле острова Гротто (он немного севернее нашего Галиндеза) украинские полярники обнаружили малышей доминиканских чаек и и полярных крачек.

- рассказывают ученые.

Детали

На скалах возле острова Гротто биолог 28-й УАЭ Сергей Глотов нашел пока одно гнездо доминиканской чайки. Ученые отметили, что чайки - птицы, которые гнездятся как колониями, так и отдельными парами. Откладывают обычно по 2-3 яйца.

Интересно, что дети этих пернатых рождаются по очереди. Сразу имеют густой пух серо-коричневого цвета, с желтым оттенком на груди и темными пятнами на голове.

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Первые дни птенцы проводят в гнезде, а затем покидают его, но держатся рядом, прячась в случае опасности среди камней.

Будет расти эта малышка достаточно быстро. За месяц месяц они дорастут практически до размера своих родителей.

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Что касается гнезд антарктических крачек, то их на скалах пока насчитали около 70, и в половине уже есть птенцы.

Сергей Глотов отмечает, что они совсем крошечные, а яйца этих птиц размером с грецкий орех. Пара крачек имеет уже по 1-2 яйца.

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Как и мартышата, эти малыши рождаются по очереди, первое время находятся в гнезде, а затем осваивают территорию вокруг вокруг гнезда.

Новорожденные птенцы имеют яркое пестрое оперение. По бежево-серому пуху плотно разбросаны коричневые и черные пятна различной формы, образующие интересный орнамент.

Ученые отмечают, что возраст антарктических крачек легко определить по цвету клюва. У детенышей он темный, а у взрослых птиц - ярко-красный.

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Места гнездования обоих видов птиц сейчас украинские биологи фиксируют и вносят сведения на карту.  Чтобы в дальнейшем отслеживать динамику распространения и размножения антарктических птиц. Эти наблюдения помогают ученым изучать изменения климата, которые в этом регионе очень ощутимы.

Только на "Вернадском" за последние несколько лет лет был зафиксирован ряд рекордов, связанных с потеплением.  Несчастливо мы упоминали о температурном рекорде +12,7°С в феврале прошлого года и объясняли, с чем он связан.

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Напомним,

Ранее УНН писал о  пингвиньем беби-буме в Антарктике.  В этом году здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов - более 5,3 тыс. Согласно подсчетам биолога 28-й УАЭ Вадима Ткаченко в гнездах около 4,8 тыс. яиц.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

УНН Lite
В Антарктиці пташиний бебі-бум
A bird baby boom in the Antarctic
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В Антарктике птичий беби-бум

В Антарктиде наблюдается птичий бэби-бум: пингвины, доминиканские чайки и полярные крачки вылупляются вблизи станции "Академик Вернадский", а ученые наблюдают за гнездованием птиц с целью изучения климатических изменений.

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