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В Антарктике началось большое возвращение пингвинов на станцию «Вернадский»: фото

В Антарктике началось большое возвращение пингвинов на станцию «Вернадский»: фото

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 10:45  •  1902 просмотра

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На украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктике зафиксировано более 3,5 тыс. субантарктических пингвинов. Птицы прибывают на остров Галиндез, чтобы занять лучшие места для гнездования перед началом сезона.

В Антарктике началось большое возвращение пингвинов на остров Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский". Пингвины возвращаются сюда накануне сезона гнездования. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook, передает УНН

В Антарктике набирает обороты весна и вокруг острова Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", скресает морской лед. Поэтому тысячи субантарктических пингвинов возвращаются сюда, чтобы занять лучшие места для гнездования

- говорится в сообщении. 

Как сообщается, в конце прошлой недели биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко насчитал на острове более 3,5 тыс. этих птиц. И они продолжают прибывать.

"Некоторые скалы, хорошо подходящие для построения гнезд, уже выглядывают из-под снега, поэтому пингвины активно делят между собой такие участки", - отметил ученый.

Фото Александра Мацибуры и Анны Соиной

Ориентировочно в конце октября - начале ноября, в зависимости от погоды, у пингвинов начинается период гнездования. Они строят гнезда из камней, предпочитая возвышенные участки.

Как отмечается, в прошлом году количество пингвинов на острове было рекордным - 7 тысяч.

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"23 сентября 2024, 02:56 • 120906 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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