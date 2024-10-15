В Антарктиці розпочалось велике повернення пінгвінів на станцію "Вернадський": фото
Київ • УНН
На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиці зафіксовано понад 3,5 тис. субантарктичних пінгвінів. Птахи прибувають на острів Галіндез, щоб зайняти найкращі місця для гніздування перед початком сезону.
В Антарктиці почалося велике повернення пінгвінів на острів Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський". Пінгвіни повертаються сюди напередодні сезону гніздування. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook, передає УНН.
В Антарктиці набирає обертів весна і навколо острова Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", скресає морська крига. Тож тисячі субантарктичних пінгвінів повертаються сюди, щоб зайняти найкращі місця для гніздування
Як повідомляється, наприкінці минулого тижня біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові понад 3,5 тис. цих птахів. І вони продовжують прибувати.
"Деякі скелі, що гарно підходять для побудови гнізд, вже визирають з-під снігу, тому пінгвіни активно ділять між собою такі ділянки", – зазначив науковець.
Фото Олександра Мацібури та Анни Соіної
Орієнтовно у кінці жовтня - на початку листопада, залежно від погоди, у пінгвінів починається період гніздування. Вони будують гнізда з камінців, надаючи перевагу підвищеним ділянкам.
Як зазначається, торік кількість пінгвінів на острові була рекордною – 7 тисяч.
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