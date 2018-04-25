В АМКУ оценили закон о праве местных властей ограничивать торговлю алкоголем

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 23637 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 55479 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 78660 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 92837 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 116691 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 146046 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 111430 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135855 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188153 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 286232 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 164979 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 152307 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 134223 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 192631 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 138037 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 140319 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 194905 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 421234 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 377801 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 462564 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 17609 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 17962 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 27754 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 37789 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 43662 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В АМКУ оценили закон о праве местных властей ограничивать торговлю алкоголем

Киев • УНН

 • 9348 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вступление в силу закона о праве местных властей ограничивать продажу алкогольных напитков в определенное время суток может навредить конкуренции в этой сфере, поскольку такие ограничения смогут вводиться в отношении магазинов, но не будут распространяться на рестораны и бары. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций заявил директор департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла Антимонопольного комитета Украины Игорь Кустовский, передает УНН.

В АМКУ оценили закон о праве местных властей ограничивать торговлю алкоголем

“Этим законом вводится определенное исключение для заведений ресторанного хозяйства, что может поставить последние в привилегированное положение относительно конкурентов, также имеющих лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками. Это может привести к ограничению или искажению конкуренции на этом рынке. Потому мы считаем, что законодательные ограничения должны распространяться на все субъекты хозяйствования в определенных административно-территориальных единицах, имеющие лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками”, — сказал он.

В то же время И.Кустовский отметил, что АМКУ приветствует попытки урегулирования этого вопроса. Также в АМКУ надеятся, что полученным правом на введения временных ограничений на продажу спиртного местные власти будут пользоваться исключительно на законных основаниях.

Напомним, как писал УНН, Президент Украины П.Порошенко подписал закон № 3149, наделяющий местные органы власти правом ограничивать время торговли алкогольными напитками. Против этого законопроекта накануне высказались ряд экспертов и Европейская Бизнес Ассоциация. Там уверены, что любые ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегально спиртного. Более того, документ № 3149 ставит в неравные условия работы магазины и бары.

Также отметим, что нелегальный рынок алкоголя в Украине достиг рекордных масштабов. Об угрозе контрафактных спиртных напитков со стороны Украины заявили даже в ЕС.

Комментируя ситуацию, глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина отметила, что проблема контрафакта украинского алкоголя в ЕС может ударить по экспортным позициям легальных отечественных производителей спиртного.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89