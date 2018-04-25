В АМКУ оценили закон о праве местных властей ограничивать торговлю алкоголем

“Этим законом вводится определенное исключение для заведений ресторанного хозяйства, что может поставить последние в привилегированное положение относительно конкурентов, также имеющих лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками. Это может привести к ограничению или искажению конкуренции на этом рынке. Потому мы считаем, что законодательные ограничения должны распространяться на все субъекты хозяйствования в определенных административно-территориальных единицах, имеющие лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками”, — сказал он.

В то же время И.Кустовский отметил, что АМКУ приветствует попытки урегулирования этого вопроса. Также в АМКУ надеятся, что полученным правом на введения временных ограничений на продажу спиртного местные власти будут пользоваться исключительно на законных основаниях.

Напомним, как писал УНН, Президент Украины П.Порошенко подписал закон № 3149, наделяющий местные органы власти правом ограничивать время торговли алкогольными напитками. Против этого законопроекта накануне высказались ряд экспертов и Европейская Бизнес Ассоциация. Там уверены, что любые ограничения и запреты только провоцируют рост употребления нелегально спиртного. Более того, документ № 3149 ставит в неравные условия работы магазины и бары.

Также отметим, что нелегальный рынок алкоголя в Украине достиг рекордных масштабов. Об угрозе контрафактных спиртных напитков со стороны Украины заявили даже в ЕС.

Комментируя ситуацию, глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина отметила, что проблема контрафакта украинского алкоголя в ЕС может ударить по экспортным позициям легальных отечественных производителей спиртного.