В АМКУ оцінили закон про право місцевої влади обмежувати торгівлю алкоголем

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20237 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48979 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 64644 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65461 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95960 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72404 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82588 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95600 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87957 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187580 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1м/с
84%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3726 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13895 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 4188 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5692 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10385 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 64649 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187581 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341868 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276412 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13966 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13053 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65464 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20729 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25837 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

В АМКУ оцінили закон про право місцевої влади обмежувати торгівлю алкоголем

Київ • УНН

 • 9348 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Набуття чинності закону про право місцевої влади обмежувати продаж алкогольних напоїв в певний час доби може нашкодити конкуренції в цій сфері, оскільки такі обмеження зможуть вводитися щодо магазинів, але не будуть поширюватися на ресторани і бари. Про це в ефірі однієї з українських радіостанцій заявив директор департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики і рітейлу Антимонопольного комітету України Ігор Кустовський, передає УНН.

В АМКУ оцінили закон про право місцевої влади обмежувати торгівлю алкоголем

"Цим законом вводиться певний виняток для закладів ресторанного господарства, що може поставити останні в привілейоване становище стосовно конкурентів, що також мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Це може привести до обмеження чи спотворення конкуренції на цьому ринку. Тому ми вважаємо, що законодавчі обмеження повинні поширюватися на всі суб'єкти господарювання в певних адміністративно-територіальних одиницях, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями", - сказав він.

У той же час І.Кустовський зазначив, що АМКУ вітає спроби врегулювання цього питання. Також в АМКУ сподіваються, що отриманим правом на введення тимчасових обмежень на продаж спиртного місцева влада будуть користуватися виключно на законних підставах.

Нагадаємо, як писав УНН, Президент України П.Порошенко підписав закон №3149, який уповноважує місцеві органи влади правом обмежувати час торгівлі алкогольними напоями. Проти цього законопроекту напередодні висловилися низка експертів і Європейська бізнес-асоціація. Там впевнені, що будь-які обмеження і заборони тільки провокують зростання вживання нелегально спиртного. Більш того, документ №3149 ставить в нерівні умови роботи магазини і бари.

Також відзначимо, що нелегальний ринок алкоголю в Україні досяг рекордних масштабів. Про загрозу контрафактних спиртних напоїв з боку України заявили навіть в ЄС.

Коментуючи ситуацію, голова ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна зазначила, що проблема контрафакту українського алкоголю в ЄС може вдарити по експортних позиціях легальних вітчизняних виробників спиртного.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36