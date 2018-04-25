В АМКУ оцінили закон про право місцевої влади обмежувати торгівлю алкоголем

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Набуття чинності закону про право місцевої влади обмежувати продаж алкогольних напоїв в певний час доби може нашкодити конкуренції в цій сфері, оскільки такі обмеження зможуть вводитися щодо магазинів, але не будуть поширюватися на ресторани і бари. Про це в ефірі однієї з українських радіостанцій заявив директор департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики і рітейлу Антимонопольного комітету України Ігор Кустовський, передає УНН.