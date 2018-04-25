В АМКУ оцінили закон про право місцевої влади обмежувати торгівлю алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Набуття чинності закону про право місцевої влади обмежувати продаж алкогольних напоїв в певний час доби може нашкодити конкуренції в цій сфері, оскільки такі обмеження зможуть вводитися щодо магазинів, але не будуть поширюватися на ресторани і бари. Про це в ефірі однієї з українських радіостанцій заявив директор департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики і рітейлу Антимонопольного комітету України Ігор Кустовський, передає УНН.
"Цим законом вводиться певний виняток для закладів ресторанного господарства, що може поставити останні в привілейоване становище стосовно конкурентів, що також мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Це може привести до обмеження чи спотворення конкуренції на цьому ринку. Тому ми вважаємо, що законодавчі обмеження повинні поширюватися на всі суб'єкти господарювання в певних адміністративно-територіальних одиницях, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями", - сказав він.
У той же час І.Кустовський зазначив, що АМКУ вітає спроби врегулювання цього питання. Також в АМКУ сподіваються, що отриманим правом на введення тимчасових обмежень на продаж спиртного місцева влада будуть користуватися виключно на законних підставах.
Нагадаємо, як писав УНН, Президент України П.Порошенко підписав закон №3149, який уповноважує місцеві органи влади правом обмежувати час торгівлі алкогольними напоями. Проти цього законопроекту напередодні висловилися низка експертів і Європейська бізнес-асоціація. Там впевнені, що будь-які обмеження і заборони тільки провокують зростання вживання нелегально спиртного. Більш того, документ №3149 ставить в нерівні умови роботи магазини і бари.
Також відзначимо, що нелегальний ринок алкоголю в Україні досяг рекордних масштабів. Про загрозу контрафактних спиртних напоїв з боку України заявили навіть в ЄС.
Коментуючи ситуацію, голова ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна зазначила, що проблема контрафакту українського алкоголю в ЄС може вдарити по експортних позиціях легальних вітчизняних виробників спиртного.