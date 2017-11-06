В АМКУ назвали тех, кто безосновательно накручивал цены на автогаз

Так, в АМКУ заявили, что анализ ситуации на рынке автогаза опроверг наличие объективных причин для повышения цен.

Ряд фирм, утверждают в Комитете, повысили стоимость автогаза безосновательно, чем самым нарушили законодательство о защите экономической конкуренции.

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В связи с этим АМКУ оштрафовал следующие компании: ООО ФИРМА "КРАФТ", ЧФ "НИКОЛЬ", ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-Украина", ООО "Белком", ЧП "РОД-НИК", ООО "СТЕЙТ ОЙЛ", ООО "Брент ОЙЛ", ПАО "Укргаздобыча" ЧП "ВОСТОК-НЕФТЬ", ООО "АЛЬЯНС-2004", ЧП ФИРМА "ЛИЛИЯ", ЧП "Иланта", ООО "ХАРЬКОВРЕГИОНГАЗ", ООО ФИРМА "ПРОМАГРОСЕРВИС", ЧП "МАРШАЛ", ЧП "РОД-НИК", ООО "АВТО - ГАЗ", ФЛП Третьякова А.П., ФЛП Тринова С.П., ФЛП Чубабрии А.Г., ФЛП Кисиль В.Н., ФЛП Волкова В., ФЛП Фуникова В.Е.

Как сообщал УНН, Институт потребительских экспертиз проверил автогаз на украинских АЗС.

По итогам лабораторных исследований, экперты констатировали, что ресурс высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN. Худший результат - в нелегальных АГЗП, так называемых "бочек".