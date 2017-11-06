В АМКУ назвали тех, кто безосновательно накручивал цены на автогаз

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2809 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64989 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133166 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108623 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111058 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101561 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106117 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102848 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147834 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В АМКУ назвали тех, кто безосновательно накручивал цены на автогаз

В АМКУ назвали тех, кто безосновательно накручивал цены на автогаз

Киев  •  УНН

 • 9945 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) из-за завышения цен на сжиженный газ, оштрафовал ряд фирм, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в АМКУ заявили, что анализ ситуации на рынке автогаза опроверг наличие объективных причин для повышения цен.

Ряд фирм, утверждают в Комитете, повысили стоимость автогаза безосновательно, чем самым нарушили законодательство о защите экономической конкуренции.

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В связи с этим АМКУ оштрафовал следующие компании: ООО ФИРМА "КРАФТ", ЧФ "НИКОЛЬ", ООО "ТАТНЕФТЬ-АЗС-Украина", ООО "Белком", ЧП "РОД-НИК", ООО "СТЕЙТ ОЙЛ", ООО "Брент ОЙЛ", ПАО "Укргаздобыча" ЧП "ВОСТОК-НЕФТЬ", ООО "АЛЬЯНС-2004", ЧП ФИРМА "ЛИЛИЯ", ЧП "Иланта", ООО "ХАРЬКОВРЕГИОНГАЗ", ООО ФИРМА "ПРОМАГРОСЕРВИС", ЧП "МАРШАЛ", ЧП "РОД-НИК", ООО "АВТО - ГАЗ", ФЛП Третьякова А.П., ФЛП Тринова С.П., ФЛП Чубабрии А.Г., ФЛП Кисиль В.Н., ФЛП Волкова В., ФЛП Фуникова В.Е.

Как сообщал УНН, Институт потребительских экспертиз проверил автогаз на украинских АЗС.

По итогам лабораторных исследований, экперты констатировали, что ресурс высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN. Худший результат - в нелегальных АГЗП, так называемых "бочек".

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