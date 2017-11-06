В АМКУ назвали тих, хто безпідставно накручував ціни на автогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) через завищення цін на скраплений газ, оштрафував ряд фірм, передає УНН з посилання на прес–службу відомства.
Так, в АМКУ заявили, що аналіз ситуації на ринку автогазу спростував наявність об'єктивних причин для підвищення цін.
Ряд фірм, стверджують у Комітеті, підвищили вартість автогазу безпідставно, чим самим порушили законодавство про захист економічної конкуренції.
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У зв’язку з цим АМКУ оштрафував такі компанії: ТОВ ФІРМА "КРАФТ", ПФ "НІКОЛЬ", ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-Україна", ТОВ "БЕЛКОМ", ПП "РОД-НИК", ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ", ТОВ "БРЕНТ ОЙЛ", ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" ПП "СХІД-НАФТА", ТОВ "АЛЬЯНС-2004", ПП ФІРМА "ЛІЛІЯ", ПП "ІЛАНТ", ТОВ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ", ТОВ ФІРМА "ПРОМАГРОСЕРВІС", ПП "МАРШАЛ", ПП "РОД-НИК", ТОВ "АВТО - ГАЗ", ФОП Трет'якова О.П., ФОП Тринова С.П., ФОП Чубабрії А.Г., ФОП Кісіля В.М., ФОП Волкова В.Г., ФОП Фунікова В.Є.
Як повідомляв УНН, Інститут споживчих експертиз перевірив автогаз на українських АЗС.
За підсумками лабораторних досліджень, екперти констатували, що ресурс високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN. Найгірший результат - у нелегальних АГЗП, так званих "бочок".