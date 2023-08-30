В Америке съемочную группу ограбили во время съемки репортажа об ограблении

Детали

Испаноязычная станция Univision Chicago сообщила, что репортер и фотограф снимали репортаж около 5 утра в понедельник в районе Вест-Таун в Чикаго, когда трое мужчин в масках, размахивая огнестрельным оружием, ограбили их, забрав телевизионную камеру и другие вещи.

«К ним подошли с оружием и ограбили. В основном это были личные вещи, и они забрали камеру», - рассказал Луис Годинес, вице-президент отдела новостей Univision Chicago, в интервью Chicago Tribune.

По словам Годинеса, съемочная группа снимала сюжет об ограблении в Вест-Тауне, который должен был выйти в утренних новостях. Он сказал, что отснятый материал был в похищенной камере, и сюжет так и не вышел в эфир.

Жертвами ограбления стали 28-летний и 42-летний работники медиа. Полиция сообщила, что медийщики работали на улице, когда трое мужчин подъехали на сером седане и черном внедорожнике. Вооруженные грабители забрали вещи у съемочной группы и скрылись на своих автомобилях.

По сообщению полиции, физически никто не пострадал и никто не задержан. По словам Годинеса, Univision Chicago, местный телевизионный филиал международной медиакомпании TelevisaUnivision, не разглашает имена репортера и фотографа, чтобы защитить их частную жизнь.

"С ними все в порядке, и мы работаем над этим вместе, как одна команда", - сказал он.

Добавим

Этот эпизод стал вторым ограблением чикагской съемочной группы в этом месяце. 8 августа было совершено нападение и ограбление фотографа WLS-TV, который готовился к репортажу с дневной пресс-конференции на Вест-Сайде Чикаго в будний день, сообщила телекомпания.

Эти ограбления побудили Национальную ассоциацию работников и техников телерадиовещания Local 41, которая представляет телефотографов в Чикаго, предупредить о растущей угрозе безопасности для тех, кто освещает новости.

"Наши новостные фотографы и репортеры оказывают очень важную общественную услугу, информируя нашу общину. Мы стремимся убедиться, что их безопасность стоит на первом месте", - сказал в своем заявлении президент местного профсоюза Раза Сиддики.

Он также сообщил, что некоторые из новостных станций, входящих в профсоюз, планируют принять дополнительные меры безопасности, в том числе приставить охрану к некоторым телевизионным командам.

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