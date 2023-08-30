В Америці знімальну групу пограбували під час зйомки репортажу про пограбування

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Іспаномовна станція Univision Chicago повідомила, що репортер і фотограф знімали репортаж близько 5 ранку в понеділок у районі Вест-Таун в Чикаго, коли троє чоловіків у масках, розмахуючи вогнепальною зброєю, пограбували їх, забравши телевізійну камеру та інші речі.

«До них підійшли зі зброєю і пограбували. В основному це були особисті речі, і вони забрали камеру», - розповів Луїс Годінес, віце-президент відділу новин Univision Chicago, в інтерв'ю Chicago Tribune.

За словами Годінеса, знімальна група знімала сюжет про пограбування у Вест-Тауні, який мав вийти в ранкових новинах. Він сказав, що відзнятий матеріал був у викраденій камері, і сюжет так і не вийшов в ефір.

Жертвами пограбування стали 28-річний та 42-річний працівники медіа. Поліція повідомила, що медійники працювали на вулиці, коли троє чоловіків під'їхали на сірому седані та чорному позашляховику. Озброєні грабіжники забрали речі у знімальної групи та зникли на своїх автомобілях.

За повідомленням поліції, фізично ніхто не постраждав і нікого не затримано. За словами Годінеса, Univision Chicago, місцева телевізійна філія міжнародної медіакомпанії TelevisaUnivision, не розголошує імена репортера і фотографа, щоб захистити їхнє приватне життя.

"З ними все гаразд, і ми працюємо над цим разом, як одна команда", - сказав він.

Додамо

Цей епізод став другим пограбуванням чиказької знімальної групи цього місяця. 8 серпня було скоєно напад і пограбування фотографа WLS-TV, який готувався до репортажу з денної пресконференція на Вест-Сайді Чикаго в будній день, повідомила телекомпанія.

Ці пограбування спонукали Національну асоціацію працівників і техніків телерадіомовлення Local 41, яка представляє телефотографів у Чикаго, попередити про зростаючу загрозу безпеці для тих, хто висвітлює новини.

"Наші новинні фотографи та репортери надають дуже важливу суспільну послугу, інформуючи нашу громаду. Ми прагнемо переконатися, що їхня безпека стоїть на першому місці", - сказав у своїй заяві президент місцевої профспілки Раза Сіддікі.

Він також повідомив, що деякі з новинних станцій, що входять до профспілки, планують вжити додаткових заходів безпеки, в тому числі приставити охорону до деяких телевізійних команд.

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